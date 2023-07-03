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20:13, 3 июля 2023Моя страна

В Северной Осетии пройдет международный юношеский турнир по вольной борьбе

Во Владикавказе пройдет международный юношеский турнир по вольной борьбе

Фото: Андрей Голованов / ТАСС

Международный юношеский турнир по вольной борьбе состоится во Владикавказе в рамках проекта «Сила России». Об этом сообщает портал «15-й Регион».

Спортивное мероприятие пройдет 6 июля. Отмечается, что в соревнованиях примут участие команды из Северной и Южной Осетии, Армении, Абхазии, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республик в различных весовых категориях.

По данным издания, турнир проводится по инициативе Депутата Госдумы, трехкратного Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Артура Таймазова.

Ранее в июне Северная Осетия присоединилась к Всероссийскому олимпийскому дню, который празднуется по всей стране уже более 30 лет. Торжественное открытие мероприятия состоялось в тренировочном центре по спортивной борьбе во Владикавказе.

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