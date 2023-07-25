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15:45, 25 июля 2023Мир

США обвинили Россию в ударе по американскому дрону в Сирии

Командование ВВС США обвинило Россию в атаке на американский дрон в Сирии

Фото: Tech. Sgt. Ricky Best / U.S. Air Force / Reuters

Центральное командование ВВС США утверждает, что российский военный самолет выпустил осветительные ракеты по американскому дрону MQ-9 в Сирии, повредив его. Об этом пишет Reuters.

Как утверждается в записи командования в Twitter, российские военные совершили атаку на беспилотник 23 июля, в воскресенье. Дрон повредили во время миссии «по борьбе с ИГ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). При этом беспилотник удалось благополучно вернуть на базу.

При этом в тот же день, 23 июля, замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов рассказал, что американский беспилотник MQ-9 «опасно сблизился» с российскими самолетами в Сирии. По его словам, российские летчики «зафиксировали воздействие системами наведения, после чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны».

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    Елизавета Наумова
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