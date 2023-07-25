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19:39, 25 июля 2023Путешествия

Менеджер отеля рассказала о способе мести уборщиц грубым постояльцам

Daily Star: уборщицы в отелях могут из мести помыть ванную зубной щеткой постояльца

Кадр: @melly_creations

Бывший менеджер отеля рассказала о способе мести уборщиц грубым постояльцам и удивила пользователей сети. На ее видело в TikTok обратило внимание Daily Star.

По словам Мелли, сотрудницы гостиниц могут помыть ванную гостя его же зубной щеткой, если обидятся из-за грубого отношения. «Держите свою зубную щетку подальше, чтобы избежать таких ситуаций», — заключила она.

Подписчики были напуганы видеороликом и признались, что никогда не допускали такого даже в мыслях. «Фу, черт! Спасибо, что поделились», «За годы путешествий ни разу не задумывалась об этом», «Моя зубная щетка всегда упакована», — писали юзеры.

Ранее специалисты страховой компании True Traveler посоветовали путешественникам держать банковские карты отдельно от наличных купюр во избежание их кражи в отпуске. Кроме того, они предложили путешественникам вклеить пластиковую банковскую карту между страницами путеводителя, потому что злоумышленники обычно их не воруют.

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    Зарина Дзагоева
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