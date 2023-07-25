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08:34, 25 июля 2023Силовые структуры

Бизнесмена задержали за проезд на гидроцикле сквозь участников заплыва на Волге

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, проехавшего на гидроцикле сквозь участников заплыва

Фото: Роман Денисов / Russian Look

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, проехавшего на гидроцикле сквозь участников заплыва состязания X-Waters Volga 2023. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Задержанным оказался 40-летний бизнесмен Александр Б. Против него возбудили дело по статье 213 («Хулиганство)» УК РФ. Теперь ему грозит арест. Задержание фигуранта попало на видео. На кадрах видно, как правоохранители ждут мужчину около лестницы. Он подтверждает, что квадроцикл его, и рассказывает, что катался с подругой.

Ранее стало известно, что в соревновании принимали участие свыше двух тысяч человек. Пара на гидроцикле проехала среди спортсменов. Позже нарушители на большой скорости покинули место происшествия и двинулись в сторону Дзержинска.

У некоторых участников заплыва через Волгу были выявлены незначительные ссадины и царапины. Есть один потерпевший.

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    Екатерина Власова
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