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15:34, 24 июля 2023Россия

Пара россиян на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу

МВД: в Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу

Кадр: телеграм-канал «Нижний №1»

В Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Состязания X-Waters Volga 2023 состоялись 23 июля. В мероприятии приняли участие свыше 2 тысяч человек.

В ведомстве пояснили, что россияне на гидроцикле проехали среди спортсменов. Позже нарушители на большой скорости покинули место происшествия и двинулись в сторону Дзержинска.

В результате происшествия никто не пострадал. При этом, по данным РЕН ТВ, у некоторых участников заплыва через Волгу были выявлены незначительные ссадины и царапины. Сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте начали устанавливать личности нарушителей и все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина посадил ребенка за руль гидроцикла и снял это на видео. В момент, когда плавсредство набрало скорость, мужчина потерял контроль над управлением и сорвался из седла в море. Оставшаяся за рулем девочка начала паниковать, и родственнику пришлось успокаивать ее.

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    Анна Щербакова
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