Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла, вылетел в море и попал на видео

В Сочи мужчина посадил ребенка за руль гидроцикла и снял происходящее на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале телеканала «Сочи 24».

На записи видно, как отдыхающий на курорте поехал кататься на гидроцикле и посадил впереди себя девочку. В момент, когда плавсредство набрало скорость, мужчина потерял контроль над управлением и вылетел из седла в море. Оставшаяся за рулем девочка начала паниковать, и родственнику пришлось успокаивать ее.

Видно, что оба героя видео находятся в спасательных жилетах. По данным телеканала, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге гидроцикл влетел в толпу отдыхающих на пляже людей. В результате двое детей получили травмы.