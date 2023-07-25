Гости Московского урбанфорума узнают свой биологический возраст

Гости Московского урбанформа в Гостином Дворе узнают свой биологический возраст

Гости площадки Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином Дворе узнают свой биологический возраст и получат советы от долгожителей столицы. Об этом сообщается на официальном сайте МУФ.

Измерить биологический возраст посетители смогут с помощью экспресс-теста на площадке симуляционного центра и лаборатории омиксных технологий.

В одной из зон разместят интерактивную игру «Генератор долголетия», где гости отделят полезные привычки от вредных и получат совет от активистов «Московского долголетия» или исторической личности-долгожителя.

О проекте «Московское долголетие» расскажут на тематическом стенде. В его рамках москвичи старшего возраста занимаются спортом, образованием и творчеством, посещают экскурсии и создают клубы по интересам.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.