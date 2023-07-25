Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 25 июля 2023Россия

Гости Московского урбанфорума узнают свой биологический возраст

Гости Московского урбанформа в Гостином Дворе узнают свой биологический возраст

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Гости площадки Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином Дворе узнают свой биологический возраст и получат советы от долгожителей столицы. Об этом сообщается на официальном сайте МУФ.

Измерить биологический возраст посетители смогут с помощью экспресс-теста на площадке симуляционного центра и лаборатории омиксных технологий.

В одной из зон разместят интерактивную игру «Генератор долголетия», где гости отделят полезные привычки от вредных и получат совет от активистов «Московского долголетия» или исторической личности-долгожителя.

О проекте «Московское долголетие» расскажут на тематическом стенде. В его рамках москвичи старшего возраста занимаются спортом, образованием и творчеством, посещают экскурсии и создают клубы по интересам.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль заявил о невозможности вернуться к зерновой сделке

    В России началась распродажа квартир

    В Кремле рассказали о попытках Запада помешать саммиту «Россия — Африка»

    Популярный российский комик развеял связанный с КВН миф

    Стало известно о переговорах Турции и Великобритании о продлении зерновой сделки

    Россияне назвали желаемый размер пенсий

    Минфин оценил нефтегазовые доходы бюджета

    «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области

    Российский фигурист рассказал о неизлечимой болезни из-за травм

    Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости