В Польше рассказали о последствиях провала контрнаступления Украины

Rzeczpospolita: Киев может лишиться помощи Запада в случае провала контрнаступления ВСУ

Украина может столкнуться с уменьшением финансовой и военной помощи со стороны западных союзников в случае провала контрнаступления. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что на Западе недовольны ходом контрнаступления украинских войск, поскольку оно не соответствует их ожиданиям. Как пишет издание, Киеву не удалось добиться успеха, несмотря на переданную ему военную технику. Кроме того, обучение украинских военнослужащих по стандартам НАТО также не принесло особого результата.

Власти Украины до начала контрнаступления знали, что западные партнеры ожидают быстрых и решительных побед, говорится в материале. «Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», — подчеркивает газета. По мнению авторов статьи, Киев рискует столкнуться с сокращением поддержки в случае смены власти в США и странах Европы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление идет медленнее, чем планировалось. Он объяснил, что причиной является нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

