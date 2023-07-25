Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с просмотрами товаров за деньги

ВТБ: мошенники обманывают россиян, предлагая деньги за просмотры интернет-магазинов

Эксперты ВТБ предупредили россиян о новой мошеннической схеме — злоумышленники стали обещать огромную доходность за обзоры товаров в интернет-магазинах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.



Пользователям мессенджеров присылают сообщения с иностранного номера, предлагая просматривать товары в интернет-магазине за оплату от 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч рублей в месяц. Для подтверждения участия и уточнения условий работы злоумышленники просят ответить на сообщение и связаться с администратором.

Чтобы приступить к «работе», новому сотруднику необходимо внести на указанный злоумышленниками счет небольшую сумму денег. Ее обещают увеличивать ежеминутно в зависимости от числа просмотров товаров в интернет-магазинах. Чем больше стартовая сумма, тем больше обещают доходность. Однако вскоре пострадавший обнаруживает, что вывести «заработанные» деньги невозможно.

Чтобы не попасться в такую «ловушку», старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов советует не отвечать на подобные рассылки и не гнаться за легким заработком. Получив предложение о работе в мессенджере, следует обязательно обратить внимание на номер телефона отправителя — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип. Кроме того, следует проверить информацию о вакансиях на официальном сайте компании.

Ранее в ЦБ сообщили, что в России начали активно распространяться экономические «онлайн-игры», которые на самом деле действуют по принципу финансовых пирамид. Мошенники выплачивают доход участникам игры за счет привлечения новых игроков или роста покупок действующих игроков. Однако в определенный момент вывод средств становится невозможен, и пользователь теряет все вложенные деньги.

