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08:32, 24 июля 2023Экономика

Мошенники придумали новый вид финансовых пирамид

ЦБ: мошенники обманывают россиян, маскируя финансовые пирамиды под онлайн-игры

Фото: Unsplash

В России начали активно распространяться экономические «онлайн-игры», которые на самом деле действуют по принципу финансовых пирамид, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Центробанка.

Уже более 22 процентов пирамид завлекают россиян, обещая быстрый и легкий заработок внутри игры в формате «заплати и выиграй». Однако никакого соревновательного элемента в таких играх нет, рассказали в Банке России.

«Создатели таких приложений уверяют, что при вложениях в 2-5 тысяч рублей и должных навыках стратега можно развить свой игровой бизнес и получить реальные деньги с возможностью их вывода», — рассказал директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. Сейчас специалистам уже известно около 100 разновидностей таких игр.

Мошенники выплачивают доход участникам игры за счет привлечения новых игроков или роста покупок действующих игроков, уточнил доцент кафедры экономики и информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. При этом, как и в любой пирамиде, здесь работает принцип реферальной программы — пользователей побуждают приглашать в проект новых участников и зарабатывать на этом. «Но обещание на вывод средств в определенный момент просто перестает выполняться. Все вложенные деньги исчезают», — говорит Григорий Осипов.

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Он уточнил, что причиненный россиянам ущерб от таких фейковых онлайн-игр оценить трудно, так как средства в них обращаются в криптовалюте. Однако эксперт приблизительно оценил потери пострадавших в 5 миллионов долларов. С его оценкой согласился и Александр Тимофеев.

Как считают в ЦБ, в России активно «плодятся» финансовые пирамиды из-за сложной экономической ситуации в стране, на фоне которой люди используют любую возможность подзаработать. При этом представители регулятора подчеркнули, что он усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид в онлайне, и сейчас более 98 процента таких проектов обнаруживаются специалистами в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях.

В июле почти половина россиян заявили, что пострадали от деятельности финансовых пирамид. При этом 15 процентам причинили ущерб криптовалютные пирамиды. По словам экспертов, за прошлый год мошенники привлекли 100 миллиардов рублей. 

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    Софья Ермакова
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