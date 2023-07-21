Названо количество пострадавших от финансовых пирамид россиян

«Выбери.ру»: с криптовалютными финансовыми пирамидами столкнулись 15 процентов россиян

Почти половина (49 процентов) россиян заявили, что сталкивались с деятельностью нелегальных финансовых пирамид, а 15 процентов имели дело с криптовалютными пирамидами. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

12 процентов респондентов столкнулись с мошенническими схемами с рублем. Двум процентам удалось вовремя выйти из пирамиды и сохранить деньги. Жертвами нелегальных микрофинансовых организаций (МФО) становились 12 процентов опрошенных.

Исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак назвал ситуацию с нелегальными финансовыми организациями неутешительной. Он напомнил, что за прошлый год мошенники привлекли 100 миллиардов рублей. По словам Баджурака, Центробанк продолжает активно бороться с мошенниками, используя для этого различные инструменты — от блокировки сайтов и внесения их в черный список до создания обучающих программ, призванных объяснить россиянам опасности таких организаций.

Ранее сообщалось, что Банк России за первые шесть месяцев 2023 года выявил более 1,1 тысячи финансовых пирамид (на 19 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го). При этом больше половины (почти 60 процентов) организаций являлись криптовалютными. Количество нелегальных кредиторов выросло год к году на 28 процентов и составило 850 за первое полугодие 2023 года.