Стало известно об увеличении размера взяток в военкоматах Одесской области

РИА Новости: взятки в военкоматах Одесской области увеличились на несколько тысяч долларов

Размеры взяток в военкоматах Одесской области увеличились на несколько тысяч долларов. Об этом сообщил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники, передает РИА Новости.

Изменения совпали с назначением Александра Охрименко главой территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области. Как отметил собеседник агентства документы об освобождении от службы, выданные ранее, признаны недействительными. Украинцы, получившие их с начала года, вызваны для прохождения повторной комиссии. «По этой причине лица, получившие указанные документы, стремятся в кратчайшие сроки покинуть страну», — добавил он.