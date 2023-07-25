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05:17, 25 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об увеличении размера взяток в военкоматах Одесской области

РИА Новости: взятки в военкоматах Одесской области увеличились на несколько тысяч долларов

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Размеры взяток в военкоматах Одесской области увеличились на несколько тысяч долларов. Об этом сообщил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники, передает РИА Новости.

Изменения совпали с назначением Александра Охрименко главой территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области. Как отметил собеседник агентства документы об освобождении от службы, выданные ранее, признаны недействительными. Украинцы, получившие их с начала года, вызваны для прохождения повторной комиссии. «По этой причине лица, получившие указанные документы, стремятся в кратчайшие сроки покинуть страну», — добавил он.

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    Марина Совина
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