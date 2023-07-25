Названа еще одна причина климатических катаклизмов в мире

Bloomberg: резкий рост температуры океанов привел к природным катаклизмам по всему миру

По итогам июня температура поверхности мирового океана оказалась самой высокой за последние 174 года. Этот фактор стал еще одной причиной экстремальной жары в ряде стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

Так, за последнее время температура прибрежных вод Атлантического океана вблизи Майами держится на аномально высоком уровне 32 градуса Цельсия. Сформированный неподалеку от этого района ураган привел к мощным наводнениям в северной части штата Нью-Йорк и Вермонте, расположенном на северо-востоке США. Суммарный ущерб тогда составил пять миллиардов долларов.

При этом на глобальном уровне урон от природных катаклизмов, вызванных растущими темпами нагревания поверхности вод мирового океана, в ближайшие десятилетия может составить до триллиона долларов, предупредила основатель консалтинговой компании по экологическим рискам Дебора Броснан. Кроме того, этот фактор также приведет к ускорению темпов глобального потепления. Это обусловлено снижением способности океанов поглощать избыточное тепло.

На этом фоне сотрудник Университета штата Колорадо Фил Клоцбах предрек увеличение числа сильных ураганов, сформированных в водах Атлантического океана. Согласно обновленной оценке, количество катаклизмов в этом районе по итогам года может вырасти до 18.

Ранее ученые Национального океанографического центра в Великобритании и ряда научных организаций США зафиксировали изменение цвета поверхности океанов на фоне глобального потепления. Основные изменения были замечены к экватору от 40 градусов северной и южной широты в тропиках и субтропиках. Смену цветовой гаммы связали с экологическими сдвигами в приповерхностном слое.