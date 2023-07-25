Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:09, 26 июля 2023Среда обитания

Названа еще одна причина климатических катаклизмов в мире

Bloomberg: резкий рост температуры океанов привел к природным катаклизмам по всему миру

Фото: Henry Romero / Reuters

По итогам июня температура поверхности мирового океана оказалась самой высокой за последние 174 года. Этот фактор стал еще одной причиной экстремальной жары в ряде стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

Так, за последнее время температура прибрежных вод Атлантического океана вблизи Майами держится на аномально высоком уровне 32 градуса Цельсия. Сформированный неподалеку от этого района ураган привел к мощным наводнениям в северной части штата Нью-Йорк и Вермонте, расположенном на северо-востоке США. Суммарный ущерб тогда составил пять миллиардов долларов.

При этом на глобальном уровне урон от природных катаклизмов, вызванных растущими темпами нагревания поверхности вод мирового океана, в ближайшие десятилетия может составить до триллиона долларов, предупредила основатель консалтинговой компании по экологическим рискам Дебора Броснан. Кроме того, этот фактор также приведет к ускорению темпов глобального потепления. Это обусловлено снижением способности океанов поглощать избыточное тепло.

Материалы по теме:
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022
Черное море необратимо меняется из-за климата. Что угрожает любимому курорту россиян?
Черное море необратимо меняется из-за климата.Что угрожает любимому курорту россиян?
12 июня 2023

На этом фоне сотрудник Университета штата Колорадо Фил Клоцбах предрек увеличение числа сильных ураганов, сформированных в водах Атлантического океана. Согласно обновленной оценке, количество катаклизмов в этом районе по итогам года может вырасти до 18.

Ранее ученые Национального океанографического центра в Великобритании и ряда научных организаций США зафиксировали изменение цвета поверхности океанов на фоне глобального потепления. Основные изменения были замечены к экватору от 40 градусов северной и южной широты в тропиках и субтропиках. Смену цветовой гаммы связали с экологическими сдвигами в приповерхностном слое.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассекретила архив о раскрытии плана по «Цитадели» перед Курской битвой

    Петербургские градозащитники попросили помощи у Лукашенко

    В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе

    Популярная российская блогерша пожаловалась на раздражающие просьбы подписчиков

    Родителей прокатившихся на диване самокатчиков накажут в Москве

    В России создали несгораемую и незамерзающую экипировку для спасателей в Арктике

    Футболист пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ во время матча

    Мужчина попытался устроить человеческое жертвоприношение

    Глава Минобороны Украины назвал направления подготовки бойцов ВСУ в Испании

    Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости