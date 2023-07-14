Зафиксировано позеленение океанов на Земле

Nature: изменение климата вызвало позеленение океанов на Земле

Ученые Национального океанографического центра в Великобритании и ряда научных организаций США зафиксировали, что океаны Земли меняют цвет, становясь более зелеными, что, вероятно, связано с климатом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Долговременные наблюдения были проведены с помощью чувствительного спектрорадиометра MODIS на борту спутника Aqua, который собирал данные о цвете океана в течение 20 лет. Глобальный цвет океана зависит от количества фитопланктона, то есть фотосинтезирующих микроскопических организмов, однако до сих пор ученым не удавалось зарегистрировать каких-либо долгосрочных изменений, связанных с климатом.

Ключевой переменной, предоставляемой MODIS-Aqua, является отношение яркости воды к яркости неба (Rrs), то есть потока излучения, падающего на поверхность океана. Его значение зависит от состояния микробной экосистемы поверхности океана, что среди специалистов считается важнейшей климатической переменной. Для получения Rrs были проведены измерения в нескольких диапазонах волн в видимом спектре, от 412 нанометров в синей части спектра до 678 нанометров в красной.

Анализ выявил заметные долгосрочные изменения Rrs на 56 процентах мировой поверхности океана, в основном к экватору от 40 градусов северной и южной широты в тропиках и субтропиках. Компьютерные модели показали, что эта картина соответствует общим изменениям в цвете океана, связанным с экологическими сдвигами в приповерхностном слое и обусловленным изменением климата. В большинстве областей наблюдается явный эффект «озеленения».

По словам ученых, знание того, где изменяется микробная экосистема поверхности океана, может оказаться полезным для определения участков, на которых можно создать морские охраняемые районы.