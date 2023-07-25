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10:43, 25 июля 2023Ценности

Раскрыта связь между моделью свадебного платья и личностью невесты

Психолог Кармен Харра заявила, что короткие свадебные платья выбирают доминантные личности

Фото: Marius Muresan / Unsplash

Известный американский психолог и эксперт по отношениям Кармен Харра раскрыла связь между моделью свадебного платья и характером невесты. Ее комментарий публикует The Sun.

Так, цветные платья указывают на нонконформизм и нестандартный образ мыслей девушки или пары, отметила эксперт. В то же время слишком яркие и броские наряды могут свидетельствовать о желании их обладательницы красоваться и о подсознательной компенсации тех элементов, которых ей не хватает в отношениях.

В свою очередь, короткие платья выбирают доминантные личности, а бальные — приверженки традиционных ценностей, которые могут хранить множество секретов в браке. При этом изделия фасона «рыбий хвост» представляют собой компромисс между стремлением девушки быть независимой и ее желанием угодить избраннику, заявила специалистка.

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По словам собеседницы издания, любительницы слишком глубоких декольте привыкли жить по своим правилам и не идти на уступки, а покупательницы предметов гардероба с вырезом в форме сердца, наоборот, обладают милой и податливой натурой.

В мае стилистка Лиза Тэлбот из Великобритании раскрыла связь между любимыми джинсами девушки и ее характером. Так, расклешенные штаны выбирают креативные смелые личности, которые хладнокровны и уверены в себе. В то же время рваные брюки из денима указывают на бунтарство и сопротивление конформизму.

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    Алина Гостева
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