США вернулись в ЮНЕСКО

AP: в Париже прошла церемония, посвященная возвращению США в состав ЮНЕСКО

В Париже прошла церемония поднятия флагов ЮНЕСКО и США, посвященная возвращению Вашингтона в состав организации. Об этом сообщает издание Associated Press (AP).

Отмечается, что в церемонии приняла участие первая леди США Джилл Байден. «Для меня было честью присоединиться к вам сегодня, когда мы поднимаем флаг Соединенных Штатов, символ нашей приверженности глобальному сотрудничеству», — сказала супруга американского президента.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. К июлю организация планирует передать стране 40 процентов необходимой для этого техники и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры.