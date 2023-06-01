ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия

ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС.

«Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия Украины», — говорится в заявлении украинского правительства.

Отмечается, что к июлю организация планирует передать стране 40 процентов необходимой для этого техники и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры. Также сообщается, что контролировать процесс будут международные консультанты.

На 2023 год в стране числятся восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — семь по культурным критериям, один — по природным.

В апреле сообщалось, что генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле посетила Киев.