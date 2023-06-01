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15:54, 1 июня 2023Культура

ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов

ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия

Фото: Christophe Ena / AP

ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС.

«Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия Украины», — говорится в заявлении украинского правительства.

Отмечается, что к июлю организация планирует передать стране 40 процентов необходимой для этого техники и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры. Также сообщается, что контролировать процесс будут международные консультанты.

На 2023 год в стране числятся восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — семь по культурным критериям, один — по природным.

В апреле сообщалось, что генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле посетила Киев.

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    Варвара Кошечкина
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