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17:50, 25 июля 2023Мир

Союзник Украины усомнился в ее способности захватить Крым

WSJ: власти одной из стран Европы сомневаются в способности Киева потеснить войска России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Высокопоставленный чиновник одной из европейских стран усомнился в способности Киева «вернуть все территории, которые проиграли России», особенно Крым или Донбасс. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), не называя при этом имени чиновника или страны его происхождения.

«Хотя сюрприз и возможен, он (чиновник) признал, что это не обязательно вероятно», — добавили в публикации, комментируя способность Украины потеснить российские войска с новых территорий.

Союзники Украины регулярно выделяют пакеты военной помощи, которые, как полагают некоторые политики на Западе, должны поспособствовать успехам контрнаступления. 25 июля власти Евросоюза приняли решение выделить Киеву новый финансовый транш размером 1,5 миллиарда евро на ремонт украинской инфраструктуры и поддержание функционирования административного государственного аппарата.

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    Виктория Кондратьева
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