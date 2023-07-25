Сотни домов в российском городе остались без света из-за обрыва проводов яхтой

Из-за обрыва проводов яхтой 120 домов во Владивостоке остались без света

Сотня многоквартирных домов во Владивостоке остались без света. Это произошло из-за обрыва проводов парусной яхтой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Приморских электрических сетей»

«В районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 киловольт. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд», — сообщили представители компании. Всего света лишились 120 домов.

На данный момент специалисты осматривают места повреждения, решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. Восстановление электроснабжения займет около четырех часов.

В июне тысячи жителей города Иваново остались без электричества из-за грозы. Аварийное прекращение работы произошло на 54 трансформаторных подстанциях. В зону отключения света попало 1,2 тысячи частных домовладения и 48 многоквартирных зданий, в которых проживают более 6,2 тысячи человек. В администрацию города поступило более 50 сообщений о рухнувших аварийных деревьях.