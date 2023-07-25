В Пентагоне обвинили Россию в повреждении американского дрона в Сирии

Пентагон: российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией

В Центральном командовании ВВС США обвинили Москву в том, что российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией. В сообщении утверждается, что истребитель Вооруженных сил России якобы пролетел в опасной близости от американского БПЛА, а одна из ракет попала в аппарат, повредив его винт, пишет РИА Новости.

«Двадцать третьего июля российский военный самолет выпустил осветительные ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9», — сказано в заявлении командующего девятой воздушной армией центкома Алекса Гринкевича.

Утверждается, что поврежденное устройство удалось доставить на базу. Гринкевич при этом отметил, что поведение российских сил якобы отвлекает от миссии по окончательному разгрому террористов.

При этом в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) неоднократно заявляли о провокационном поведении американских сил в небе над арабской республикой.

20 июля ЦПВС зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечалось, что воздушное судно совершало плановый полет вдоль южной границы Сирии.

Также подчеркивалось, что в течение суток со стороны возглавляемой США коалиции зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, которые связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов без согласования с российской стороной.