В Сирии зафиксировали наведение истребителей США F-16 на российский самолет

ЦПВС зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет ВКС России

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщил замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов, передает РИА Новости.

Он отметил, что воздушное судно совершало плановый полет вдоль южной границы Сирии.

По словам Гуринова, в течение суток со стороны возглавляемой США коалиции зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, которые связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов без согласования с российской стороной.

Кроме того, в районе Эт-Танф отмечено десять нарушений воздушного пространства Сирии американскими истребителями F-16 и «Рафаль», указал контр-адмирал.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что неизвестные боевики безуспешно пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, для этого они использовали беспилотники-камикадзе.