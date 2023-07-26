Американский химический гигант ушел из России

Американский производитель респираторов 3M продал бизнес в России за $18 млн

Американский химический гигант 3М продал российские активы за 18 миллионов долларов, следует из его отчетности за второй квартал 2023 года.

Компания является крупным производителем средств индивидуальной защиты, таких как респираторы, а также продукции для промышленности, безопасности труда и других отраслей. В России 3М владела двумя заводами — «3М Россия» в Волоколамске и «3М Волга» в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Корпорация приостановила поставки в Россию еще прошлой весной, связав решение с началом боевых действий на Украине. В сентябре 2022 года компания анонсировала продажу российских активов. В марте 2023-го журналисты РБК выяснили, что 3М собирается продать бизнес научно-производственному холдингу «ВМП», который является одним из ведущих российских производителей лакокрасочных и защитных покрытий. Президент холдинга Михаил Вахрушев тогда подтвердил информацию.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров в разговоре с РБК оценивал стоимость российских предприятий 3М в 20-25 миллионов долларов, если в сделку не войдет доступ к технологиям и интеллектуальной собственности.