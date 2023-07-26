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10:16, 26 июля 2023Путешествия

Жителей Анапы возмутили «сожравшие» продукты в магазинах толпы туристов

Жители Анапы пожаловались в сети, что остались без сахара в магазинах из-за туристов

Фото: Scott Warman / Unsplash

Жителей Анапы возмутили толпы туристов, которые «сожрали» продукты в местных магазинах. Соответствующие комментарии местных появились под публикацией фото пустых полок супермаркета на странице Typoanapa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У нас столько людей сейчас, что в некоторых "Магнитах" полки практически пустые», — указано в посте.

Под публикацией местные жители пожаловались, что остались без сахара либо искали его несколько дней по разным супермаркетам. Кроме того, по их словам, везде образовываются большие очереди. «Реально так! Пошла в "Магнит", а там ничего», «Воды тоже в "Магните" нет», «Аж карантин напомнило», «Не съели, а сожрали», — комментируют пользователи сети.

Ранее переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и описали фразой «закончились даже стоячие места». «Загорят только самые высокие», — прокомментировали обстановку на одном из городских пляжей в Shot.

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    Зарина Дзагоева
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