Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:39, 26 июля 2023Бывший СССР

В Минобороны Австрии назвали причину больших потерь в рядах ВСУ

N-TV: австралийский полковник заявил о больших потерях ВСУ из-за неопытности командиров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Многих украинских военных, которые прошли подготовку длиною в шесть месяцев в странах блока НАТО, уже нет в живых. Об этом рассказал военный стратег министерства обороны Австрии Маркус Райснер в беседе с N-TV.

Причиной серьезных потерь в рядах ВСУ австралийский полковник называет неопытность командиров.

«Недавно разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля. Вернулась только половина. Боевой дух войск был сильно подорван», — добавил Райснер.

По мнению военного стратега, первая фаза наступления украинской армии обернулась неудачей.

Ранее на Украине обвинили НАТО в подталкивании ВСУ к контрнаступлению, обреченному на провал. Экс-советник бывшего президента Украины Соскин считает, что Зеленский потакает западным кураторам, которые готовы пожертвовать страной.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине. Что известно об участнике обмена заключенными между США и Россией?

    В Минобороны Австрии назвали причину больших потерь в рядах ВСУ

    Пассажир Turkish Airlines покончил с собой на борту самолета

    Европу предупредили о риске остаться без газа из-за в США

    Зеленский заявил о своей ярости к украинским чиновникам

    Известная модель пришла на день рождения возлюбленного в прозрачном наряде

    В Харьковской области произошли взрывы

    Белый дом отреагировал на призыв объявить импичмент Байдену

    В Роспотребнадзоре предупредили об опасности детских песочниц

    В Tesla предложили семилетний кредит на автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости