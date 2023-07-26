N-TV: австралийский полковник заявил о больших потерях ВСУ из-за неопытности командиров

Многих украинских военных, которые прошли подготовку длиною в шесть месяцев в странах блока НАТО, уже нет в живых. Об этом рассказал военный стратег министерства обороны Австрии Маркус Райснер в беседе с N-TV.

Причиной серьезных потерь в рядах ВСУ австралийский полковник называет неопытность командиров.

«Недавно разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля. Вернулась только половина. Боевой дух войск был сильно подорван», — добавил Райснер.

По мнению военного стратега, первая фаза наступления украинской армии обернулась неудачей.

Ранее на Украине обвинили НАТО в подталкивании ВСУ к контрнаступлению, обреченному на провал. Экс-советник бывшего президента Украины Соскин считает, что Зеленский потакает западным кураторам, которые готовы пожертвовать страной.