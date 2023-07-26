В Минобороны Австрии назвали причину больших потерь в рядах ВСУ
Многих украинских военных, которые прошли подготовку длиною в шесть месяцев в странах блока НАТО, уже нет в живых. Об этом рассказал военный стратег министерства обороны Австрии Маркус Райснер в беседе с N-TV.
Причиной серьезных потерь в рядах ВСУ австралийский полковник называет неопытность командиров.
«Недавно разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля. Вернулась только половина. Боевой дух войск был сильно подорван», — добавил Райснер.
По мнению военного стратега, первая фаза наступления украинской армии обернулась неудачей.
Ранее на Украине обвинили НАТО в подталкивании ВСУ к контрнаступлению, обреченному на провал. Экс-советник бывшего президента Украины Соскин считает, что Зеленский потакает западным кураторам, которые готовы пожертвовать страной.