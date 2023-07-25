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22:54, 25 июля 2023Бывший СССР

На Украине обвинили НАТО в подталкивании ВСУ к контрнаступлению

Экс-советник Кучмы Соскин: НАТО вынуждает Украину идти в наступление, обреченное на провал
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский вынуждает неподготовленные войска идти в наступление, обреченное на провал. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

По его словам, по указаниям западных союзников глава государства должен «бросить в топку» Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы они были уничтожены.

Соскин считает, что НАТО готово принести страну в жертву ради своих собственных целей, а Зеленский следует их указаниям. По его словам, военное руководство Украины предупреждало о неготовности к подобным маневрам, однако их мнение было проигнорировано.

Экс-советник Кучмы также добавил, что западный блок скорее всего также не допустит вступления Украины в НАТО.

Ранее Соскин заявил, что некомпетентность Зеленского привела к практически полному разрушению страны в военном и экономическом плане. «Уже ничего не спасти. <…> Происходит полный распад на уровне министерств, <...> тотальное и необратимое разрушение народно-хозяйственного комплекса. Это настоящая катастрофа», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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