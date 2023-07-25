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21:08, 25 июля 2023Бывший СССР

Украине предрекли развал из-за некомпетентности Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: некомпетентность Зеленского привела к разрушению Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что некомпетентность украинского лидера Владимира Зеленского привела к практически полному разрушению страны в военном и экономическом плане. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.

«Уже ничего не спасти. <…> Происходит полный распад на уровне министерств, <...> тотальное и необратимое разрушение народно-хозяйственного комплекса. Это настоящая катастрофа», — подчеркнул он.

Соскин отметил, что нынешняя власть Украины держится только благодаря внешним элементам. По его мнению, поддержки граждан у киевского режима нет. «Как только внешние подпорки отпадут, все сразу рухнет», — сказал он.

По его словам, власти страны не могут организовать защиту объектов военной инфраструктуры от ударов российской армии. Он добавил, что Вооруженные силы Украины не в состоянии оказывать сопротивление российским войскам на поле боя.

Ранее Соскин заявил о том, что поведение Зеленского на международной арене ставит под угрозу отношения страны с Западом. По его словам, последние действия главы Украины вызывают тревогу и сомнения в его способности руководить государством.

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    Марина Совина
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