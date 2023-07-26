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13:48, 26 июля 2023Моя страна

На Урале появятся новые центры для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Свердловской области откроют отделения для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

На Урале в текущем году появятся новые центры для увеличения диагностики и снижения смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщил главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения региона, заведующий кардиологическим отделением Свердловской областной клинической больницы номер 1 Александр Быков, передает ТАСС.

«Если говорить про кардиологию, что касается чрескожных коронарных вмешательств, это десять учреждений и восемь городов, где можно провести такую процедуру. Если мы говорим про хроническую сердечную недостаточность, на данный момент функционирует 24 центра хронической сердечной недостаточности и в этом году планируется открытие 25-го, учреждение в Верхней Пышме», — прокомментировал Быков.

Он добавил, что в 2023 году также планируется запуск отделения по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Серове Свердловской области.

В июне стало известно, что в России появится приложение для смартфона, созданное для помощи онкобольным и их близким. Специалисты предоставят полную и достоверную информацию об онкологических заболеваниях, а также окажут психологическую помощь людям, которые столкнулись с данным диагнозом.

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    Карина Черных
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