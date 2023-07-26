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14:04, 26 июля 2023Экономика

Названы самые популярные китайские автомобили с пробегом в России

«СберАвто»: самым популярным китайским автомобилем с пробегом в РФ стал Chery Tiggo 7 Pro

Изображение: cheryinternational.com

С начала 2023 года самым популярным китайским автомобилем с пробегом у россиян стал Chery Tiggo 7 Pro. В тройку лидеров также вошли Haval F7 и Geely Atlas, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «СберАвто».

Популярностью у россиян также пользуются автомобили марок Lifan, Changan и EXEED. Медианная стоимость (показатель, который делит все цены на две равные части — ниже этого значения и выше) поддержанного китайского авто составила 1,1 миллиона рублей.

При этом наибольшим спросом поддержанные китайские автомобили пользуются в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. На эти регионы пришлось 16, восемь и семь процентов от суммарных продаж подобных авто в России. В число лидеров также вошли Московская и Самарская области (по шесть процентов соответственно).

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года Россия стала мировым лидером по импорту китайских автомобилей. С января по май Пекин отправил Москве в общей сложности около 287 тысяч готовых авто. Для сравнения, за весь прошлый год Россия импортировала из Китая лишь 162 тысячи машин. На втором месте по объемам ввоза с почти двукратным отставанием оказалась Мексика (159 тысяч авто).

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    Анатолий Акулов
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