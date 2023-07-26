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11:59, 26 июля 2023Среда обитания

Лесные пожары почти добрались до аэропорта Ниццы

Reuters: лесные пожары во Франции почти добрались до международного аэропорта Ниццы
СюжетЛесные пожары:

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Лесные пожары во Франции добрались до города недалеко от международного аэропорта Ниццы. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, почти 100 пожарных вертолетов занимаются тушением огня в коммунах Кань-Сюр-Мер и Вильнев-Лубе, которые находятся рядом с аэропортом Ниццы. О пострадавших и повреждениях домов неизвестно. Распространение огня также не повлияло на движение самолетов.

Недавно огонь затронул нежилой район, на находящемся рядом шоссе остановили движение автомобилей. На данный момент ситуация в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег находится под пристальным наблюдением властей из-за высоких температур и сильных ветров.

Ранее на греческом острове Родос прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем. 18 июля там начались сильные лесные пожары.

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    Нина Ташевская
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