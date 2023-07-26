Лесные пожары почти добрались до аэропорта Ниццы

Reuters: лесные пожары во Франции почти добрались до международного аэропорта Ниццы

Лесные пожары во Франции добрались до города недалеко от международного аэропорта Ниццы. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, почти 100 пожарных вертолетов занимаются тушением огня в коммунах Кань-Сюр-Мер и Вильнев-Лубе, которые находятся рядом с аэропортом Ниццы. О пострадавших и повреждениях домов неизвестно. Распространение огня также не повлияло на движение самолетов.

Недавно огонь затронул нежилой район, на находящемся рядом шоссе остановили движение автомобилей. На данный момент ситуация в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег находится под пристальным наблюдением властей из-за высоких температур и сильных ветров.

Ранее на греческом острове Родос прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем. 18 июля там начались сильные лесные пожары.