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23:05, 26 июля 2023Мир

В США оценили возможность коллапса российской экономики

В Госдепе заявили, что не видят предпосылок к краху российской экономики
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pixabay

Координатор санкционной политики Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, оценивая возможность коллапса российской экономики в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, рассказал, что в Вашингтоне не видят подобных предпосылок, сообщает ТАСС.

«В начале [СВО] это была одна из десяти крупнейших экономик мира», — подчеркнул он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что в настоящее время США не видят каких-либо предпосылок к тому, что экономику России ждет крах.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американский доллар используется в международных финансах как инструмент политической борьбы. Глава государства отметил важность расчетов в национальных валютах между странами БРИКС и развития нового финансового института, который сыграет заметную роль в отношениях участников объединения.

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    Марина Совина
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