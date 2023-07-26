В США оценили возможность коллапса российской экономики

В Госдепе заявили, что не видят предпосылок к краху российской экономики

Координатор санкционной политики Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, оценивая возможность коллапса российской экономики в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, рассказал, что в Вашингтоне не видят подобных предпосылок, сообщает ТАСС.

«В начале [СВО] это была одна из десяти крупнейших экономик мира», — подчеркнул он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что в настоящее время США не видят каких-либо предпосылок к тому, что экономику России ждет крах.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американский доллар используется в международных финансах как инструмент политической борьбы. Глава государства отметил важность расчетов в национальных валютах между странами БРИКС и развития нового финансового института, который сыграет заметную роль в отношениях участников объединения.