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20:05, 26 июля 2023Экономика

Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

Путин: доллар используется в международных финансах как инструмент политической борьбы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters

Доллар США используется в международных финансах как инструмент политической борьбы. Об этом на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства отметил важность расчетов в национальных валютах между странами БРИКС и развития нового финансового института, который сыграет заметную роль в отношениях участников объединения.

«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — заявил Путин и подчеркнул, что страны-члены БРИКС в вопросах финансов не дружат «против кого-то».

Новый банк развития БРИКС должен работать над привлечением средств на рынках стран-партнеров, заявила Руссефф. Он должен сыграть важную роль в становлении многополярного мира, и препятствий для осуществления операций в нацвалютах стран развивающегося мира сейчас нет, добавила глава финансового института.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отказаться от использования доллара США, который способствует гегемонии Запада. Вместо него необходимо использовать национальные валюты, подчеркнул глава государства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия вместе с африканскими странами собирается работать над ослаблением доллара США. Доллар является практически монопольным средством расчетов и резервной валютой, который Вашингтон использует как инструмент влияния и «средство реализации своей агрессии».

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