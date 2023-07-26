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11:57, 26 июля 2023Экономика

Россия вместе с Африкой собралась ослабить доллар

МИД: Россия будет работать с африканскими странами для ослабления доллара

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Россия вместе с африканскими странами собирается работать над ослаблением доллара США, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Доллар является практически монопольным средством расчетов и резервной валютой. США используют его в качестве инструмента влияния. С помощью этой валюты они не только борются за преимущество перед другими странами, но и используют ее как «средство реализации своей агрессии», указала Захарова.

Она также отметила, что Россия совместно с африканскими странами собираются выстраивать новые условия мирного сосуществования, а также формировать глобальную недискриминационную повестку дня.

Ранее российский президент Владимир Путин указал, что страна собирается продолжить помогать африканским государствам в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности, в том числе борясь с бедностью, работая над подготовкой современных кадров и обеспечением продовольственной безопасности.

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    Мария Черкасова
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