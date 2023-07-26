Путин пообещал Африке помощь от России

Путин: Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении экономики и суверенитета

Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«[Мы] намерены и дальше развивать [сотрудничество]: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата. Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов», — говорится в документе.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что участие стран Африки в форуме и саммите в Санкт-Петербурге — свидетельство того, что они хотят укреплять связи с Россией, «несмотря ни на какие обстоятельства». По словам помощника Путина, 49 из 54 стран подтвердили свое участие в саммите Россия — Африка, который состоится 27-28 июля.

Более половины из них будут представлены на уровне первых и вторых лиц. Ушаков также рассказал, что на саммите будут присутствовать «буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки».