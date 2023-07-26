Судебные претензии Чехии к России объяснили

Политолог Топорнин: Чехия подала в суд на Россию из-за плохих отношений между странами

Чехия решила потребовать через суд у России 2,4 миллиона долларов за аренду дипломатических зданий в стране из-за плохих отношений между государствами. Так претензии Праги в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Политолог напомнил, что в советское время Чехословакия разрешала Москве безвозмездно занимать эти помещения.

«Все проистекает из советского времени, когда эти здания и участки были переданы Советскому Союзу. Упущение нашего МИД и нашей страны заключалось в том, что в свое время, когда развалился СССР, не произошла ревизия этих соглашений, их не переподписали на новой правовой основе», — объяснил он.

В последние годы отношения государств резко ухудшились, поэтому Чехия старается избавиться от связей с Россией, полагает политолог.

Это общий фон, это общая канва. Они сделают все, чтобы сократить до минимума, не иметь с нами никаких дел, и если есть возможность, отобрать то, что оформлено не должным образом Николай Топорнин политолог

«Чехия находится в списке недружественных государств для России. Мы сократили представительство чехов в посольстве и консульстве, там минимальное количество дипломатов и технических работников. Взаимно они сократили до паритета количество российских дипломатов, работающих в пражском посольстве и консульстве. Отношения с Чехией у нас одни из самых плохих, если говорить о странах Европейского Союза», — заключил он.

МИД Чехии подал иск в суд к России. Внешнеполитическое ведомство требует Москву заплатить 53 миллиона крон (2,4 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») за аренду помещений российского диппредставительства в стране. Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Москва не отвечала на досудебные обращения. По его словам, Россия получила за три года «необоснованное обогащение».

В мае правительство Чехии отменило девять постановлений кабинета министров социалистической Чехословакии, которые были приняты в 1970–1980-е годы. Эти документы позволяли СССР бесплатно использовать участки земли в республике в дипломатических целях.