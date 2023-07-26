МИД Чехии подал в суд на Россию с требованием заплатить 2,4 миллиона долларов за землю

МИД Чехии подал в суд на Россию с требованием заплатить за бесплатное пользование землей под дипломатическими службами, которые сейчас уже выехали. Об этом пишет чешское агентство ЧТК.

Чешские власти требуют заплатить 53 миллиона крон (2,4 миллиона долларов) арендной платы за землю, на которой находятся бытовые помещения российского посольства в Праге. Также упоминается земля под уже закрытыми в мае 2022 года генконсульствами в Карловых Варах и Брно.

Общая площадь участков составляет 49,2 тысячи квадратных метров.

Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что не получал ответы от Москвы на досудебные обращения. По его словам, Россия получила за три года «необоснованное обогащение».

17 мая 2023 года правительство Чехии отменило девять постановлений кабмина Чехословакии, согласно которым СССР были переданы в бесплатное пользование 59 земельных участков. Ими пользуется Россия в качестве страны-правопреемницы СССР для размещения объектов дипломатических представительств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала такие требования неправомерными. «Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнула дипломат.