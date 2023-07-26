Ликвидация ФСБ подпольной нарколаборатории в подмосковной Шатуре попала на видео

ФСБ показала видео ликвидации подмосковной нарколаборатории, контролируемой с Украины

ФСБ показала видео ликвидации подмосковной нарколаборатории, контролируемой с Украины. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят на участок с домом и проникают внутрь. Они приказывают всем лечь на пол и открыть дверь. Затем сотрудники обходят дом, показывая лабораторное оборудование.

Ранее стало известно, что в подмосковной Шатуре ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию. Силовики узнали, что в Московской области организовали бесконтактный сбыт запрещенных синтетических веществ через интернет. Затем выяснилось, что за этим стоят члены преступной группировки — уроженцы Украины. Вскоре злоумышленников задержали, а подпольное производство пресекли.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.