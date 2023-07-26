Пожарный от скуки поджег несколько домов

CNN: пожарный в США устроил несколько поджогов и объяснил свои действия скукой

Пожарный в американском штате Аризона поджег несколько домов и объяснил свои действия скукой и эстетическими предпочтениями. Об этом сообщает CNN.

18-летний пожарный Карсон Наттер оказался основным подозреваемым при расследовании восьми случаев поджога. В результате его действий сгорели четыре здания и произошли четыре лесных пожара.

Полиция задержала Наттера и предъявила ему три обвинения в поджогах и умышленном повреждении имущества и пять обвинений в ложном сообщении о происшествии правоохранительным органам. Мужчине назначили залог в два миллиона долларов (180 миллионов рублей).

В ходе допросов Наттер признался в причастности к по меньшей мере семи из восьми пожаров. Он рассказал, что мотивы поджогов варьировались от скуки и мести бывшему работодателю до желания поджечь заброшенные дома из-за того, что они казались ему некрасивыми.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида ограбил банк и магазин при автомобильной заправке в городе Орландо и объяснил свои действия скукой. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они увидели, что грабитель стоит перед заправкой с похищенными деньгами и сигарами.