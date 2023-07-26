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07:20, 26 июля 2023Россия

В регионе России четверо детей попали в больницу с признаками отравления горючим

В Приморском крае четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

В Приморском крае четверых детей госпитализировали с признаками отравления горючим. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

По информации министерства, такое число детей доставили в больницу за две недели. Врачи предполагают, что они отравились жидкостью для розжига или нефтепродуктами.

«Одному из юных приморцев в больнице промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что горючее при попадании в организм вызывают рвоту, интоксикацию и тяжелые повреждения органов. Если при отравлении человек решит самостоятельно промыть желудок или вызвать рвотный рефлекс, опасная жидкость попадет в легкие и приведет к повреждению дыхательных путей.

Ранее на Валдае Новгородской области четверо детей отравились неизвестным веществом. Состояние двух из них врачи оценивали как тяжелое.

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    Анастасия Шейкина
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