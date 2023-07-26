Китайская компания заинтересовалась производством техники в России

Китайская Hisense заинтересовалась возможностью локализации производства в Петербурге

Китайская компания Hisense заинтересовалась локализацией производства бытовой техники в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Он встретился с представителями Hisense для обсуждения вопросов инвестиционного и промышленного сотрудничества. По словам Полякова, компания в данный момент рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Санкт-Петербурга и подбирает площадку для будущего производства.

«Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве и готовы оказать партнерам всестороннюю помощь», — отметил он. Вице-губернатор также распорядился провести консультации по существующим мерам поддержки промышленных инвесторов и подобрать наиболее подходящий механизм для развития бизнеса в городе.

Как отметил Поляков, российскому покупателю компания известна прежде всего благодаря телевизорам и системам кондиционирования. Государственная корпорация Hisense была основана в 1969 году и входит в десятку крупнейших компаний Китая, связанных с электроникой. Ее продукция экспортируется в более чем 160 стран.

По словам источника «Коммерсанта» на рынке электроники, в июне Hisense согласовала сделку и приобрела активы немецкого производителя бытовой техники Bosch. Точная сумма продажи не разглашается, но ранее заводы Bosch в России оценивались в 3,8-4,4 миллиарда долларов. Среди претендентов на покупку также были китайская Midea и неизвестный турецкий инвестор, однако Hisense предложила Bosch выгодный опцион на обратный выкуп активов, если та решит вернуться на российский рынок.

