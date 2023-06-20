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08:38, 20 июня 2023Экономика

Заводы Bosch в России купила китайская компания

«Ъ»: китайская Hisense купила российские заводы Bosch, которые оценивали в $3,8-4,4 млрд

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Основными претендентами на покупку заводов Bosch в России стали неизвестный турецкий инвестор и китайские компании Midea и Hisense. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника на рынке электроники, Hisense уже согласовала сделку и приобрела активы немецкого производителя. Точная сумма продажи не разглашается, но ранее заводы Bosch в России оценивались в 3,8-4,4 миллиарда долларов. По словам собеседника газеты, турецкий инвестор предлагал Bosch крупную сумму, но Hisense предоставила немецкой компании выгодный опцион на обратный выкуп активов, если та решит вернуться на российский рынок.

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Впервые о продаже заводов в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом стало известно в августе 2022 года. ООО «БСХ Бытовые приборы», которое является российским подразделением Bosch, якобы начала искать покупателей на площадки, остановленные с середины марта. Потенциальными инвесторами на тот момент называли Midea, Hisense и турецкую Arcelik, которая уже приобрела предприятие ушедшей из России Whirlpool. Однако позже представитель Минпромторга опроверг данные о продаже заводов Bosch.

В начале февраля 2023 года появилась информация, что локальные мощности компаний, которые остановили работу в стране, намерены выкупить российские и китайские производители бытовой техники. Среди претендентов на покупку активов Bosch, LG и Samsung назвали российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz и китайский Hisense. По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, вендоры планировали не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов.

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