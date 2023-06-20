Заводы Bosch в России купила китайская компания

«Ъ»: китайская Hisense купила российские заводы Bosch, которые оценивали в $3,8-4,4 млрд

Основными претендентами на покупку заводов Bosch в России стали неизвестный турецкий инвестор и китайские компании Midea и Hisense. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника на рынке электроники, Hisense уже согласовала сделку и приобрела активы немецкого производителя. Точная сумма продажи не разглашается, но ранее заводы Bosch в России оценивались в 3,8-4,4 миллиарда долларов. По словам собеседника газеты, турецкий инвестор предлагал Bosch крупную сумму, но Hisense предоставила немецкой компании выгодный опцион на обратный выкуп активов, если та решит вернуться на российский рынок.

Впервые о продаже заводов в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом стало известно в августе 2022 года. ООО «БСХ Бытовые приборы», которое является российским подразделением Bosch, якобы начала искать покупателей на площадки, остановленные с середины марта. Потенциальными инвесторами на тот момент называли Midea, Hisense и турецкую Arcelik, которая уже приобрела предприятие ушедшей из России Whirlpool. Однако позже представитель Минпромторга опроверг данные о продаже заводов Bosch.

В начале февраля 2023 года появилась информация, что локальные мощности компаний, которые остановили работу в стране, намерены выкупить российские и китайские производители бытовой техники. Среди претендентов на покупку активов Bosch, LG и Samsung назвали российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz и китайский Hisense. По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, вендоры планировали не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов.