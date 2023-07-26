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09:25, 26 июля 2023Ценности

H&M подал в суд на Shein

Bloomberg: бренд H&M подал в суд на ретейлер Shein из-за копирования дизайна одежды

Фото: Tom Little / Reuters

Шведский бренд H&M подал в суд на китайский ретейлер Shein из-за копирования дизайна некоторых моделей одежды. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания подала иск еще в 2021 году с обвинениями в нарушении прав интеллектуальной собственности. Так, среди украденных образцов оказались купальники, свитеры и другие изделия.

В связи с этим H&M потребовал через суд компенсацию, сумма которой в иске не указывается, и запрет на дальнейшее копирование одежды. Уточняется, что первое слушание по данному делу состоялось 21 июня, а повторное запланировано на 31 июля.

В марте сообщалось, что немецкий производитель спортивных товаров Adidas обвинил фонд общественного движения Black Lives Matter (BLM) в плагиате культового логотипа бренда. Руководство ретейлера обратилось в Управление по патентам и торговым знакам США с просьбой отклонить заявку на регистрацию логотипа для BLM с изображением трех параллельных желтых полос. Представители марки посчитали, что данный дизайн ассоциируется с фирменной эмблемой Adidas — это, в свою очередь, может ввести потребителей в заблуждение.

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    Мария Винар
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