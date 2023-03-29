Adidas обвинил Black Lives Matter в плагиате фирменного логотипа

Немецкий бренд Adidas обвинил движение Black Lives Matter в плагиате культовых полос

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas обвинил фонд общественного движения Black Lives Matter (BLM) в плагиате культового логотипа бренда. Об этом сообщает The Guardian.

Руководство ретейлера обратилось в Управление по патентам и торговым знакам США с просьбой отклонить заявку на регистрацию логотипа для BLM с изображением трех параллельных желтых полос. Представители марки посчитали, что данный дизайн ассоциируется с фирменной эмблемой Adidas — это, в свою очередь, может ввести потребителей в заблуждение.

По мнению компании, покупатели также могут предположить, что BLM связана или спонсируется Adidas из-за сходства в логотипах. В то же время поверенный по товарным знакам Джош Гербен в своем посте в Twitter заявил, что у производителя одежды и обуви для спорта мало шансов выиграть суд.

В январе американский модный бренд Thom Browne отсудил у Adidas право использовать полоски на своей одежде. В 2021 году немецкий производитель подал в суд на дизайнера Тома Брауна, заявив, что на некоторых его вещах присутствуют четыре полосы, напоминающие логотип Adidas. В то же время компания Брауна пояснила, что данный элемент является распространенным и также используется другими модными марками.