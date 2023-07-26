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17:33, 26 июля 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за организацию готовившей теракты ячейки террористов

В Ростове-на-Дону организатор ячейки террористов получил 15 лет колонии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону к 15 годам строгого режима приговорили россиянина Дмитрия Игуменцева, участвовавшего в организации ячейки террористов. Об этом в среду, 26 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как установил суд, в Карачаево-Черкесии россиянин присоединился к запрещенной в России ячейки экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Он стал одним из организаторов ячейки, проводившим собрания, где изучалась экстремистская религиозная литература. Также он готовился к террористическому акту, для чего организовал тайник в котором хранил взрывчатку, огнестрельное оружие и патроны.

9 февраля 2021 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После чего стал фигурантом дела сразу по нескольким статьям уголовного кодекса РФ.

1 ноября ФСБ задержала шестерых участников «Ат Такфир валь-Хиджра» в Москве, Дагестане и Воронеже

«Ат Такфир валь-Хиджра» возникла в Египте в 1970-е годы и изначально называлась «Общество мусульман». К 1976 году в нее входили около двух тысяч человек — как мужчин, так и женщин. Тогда же египетским властям начали поступать жалобы от родственников адептов, которые обрывали всякие связи с семьями, вступая в организацию. А тех из адептов, кто покидал организацию, ее лидер объявлял отступниками. Группировка встала на радикальный путь, совершала экстремистские акции и даже захватила в заложники египетского министра по делам религии, который позже был казнен сектантами.

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    Владимир Седов
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