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14:41, 1 ноября 2022Силовые структуры

Шестерых исламских экстремистов задержали в Москве, Дагестане и Воронеже

ФСБ задержала шестерых участников «Ат Такфир валь-Хиджра» в Москве, Дагестане и Воронеже

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники ФСБ задержали шестерых участников запрещенной в России международной исламистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра» в Москве, Воронеже и Дагестане. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Фигуранты проводили собрания и распространяли идеологию организации, а также вербовали новых сторонников.

Во время обысков у них изъяли нелегальную литературу и другие важные для следствия предметы.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области ФСБ задержала семерых участников запрещенного в России экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Двое из них оказались причастны и к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), также запрещенного в России.

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Елизавета Новикова
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