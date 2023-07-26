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05:00, 26 июля 2023Наука и техника

Серийные поставки Ка-226Т начнут в 2024 году

Серийные поставки легких вертолетов Ка-226Т запланировали начать в 2024 году

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Серийные поставки легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т планируют начать в 2024 году. Об этом говорится в материалах к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Улан-Удэ, передает «Интерфакс».

«Поставка первых серийных образцов вертолета запланирована с 2024 года», — сказано в материалах.

Отмечается, что двухдвигательный вертолет Ка-226 имеет высокий потенциал применения в интересах силовых структур России.

Ка-226Т с соосным расположением несущих винтов способен выполнять полеты на высотах до 6500 метров над уровнем моря, а полезная нагрузка машины составляет 1500 килограммов. Вертолет предназначен для перевозки грузов, пассажиров, патрулирования экономических зон, а также мониторинга, выполнения поисково-спасательных и медико-эвакуационных задач.

В феврале гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что планы по производству вертолетов Ка-226Т на территории Индии по-прежнему сохраняются.

В мае 2022 года генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев рассказал, что серийное производство турбовальных двигателей ВК-650В для вертолетов Ка-226Т и «Ансат» планируют начать в 2024 году.

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    Даниил Иринин
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