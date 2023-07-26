Стали известны подробности обыска в московской квартире журналистки Соколовской

В сети появились фото обысков в московской квартире украинской журналистки Соколовской

Фото: источник «Ленты.ру»

В сети появились фото обысков в московской квартире участницы общественно-политических шоу на российском ТВ, украинской журналистки и политолога Янины Соколовской. Кадры «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах.

На фото видны диван, на котором лежат шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз, деревянные мечи. Кроме того, показаны изъятые купюры.

Известно, что у женщины нашли почти 18 тысяч долларов, 211 тысяч рублей и 32,5 тысячи евро.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки и политолога Янины Соколовской, ее подозревают в распространении ложной информации о Вооруженных Силах России.