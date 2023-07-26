В Москве завели дело на украинскую журналистку Соколовскую за фейки про ВС РФ

СКР возбудил уголовное дело против украинской журналистки Соколовской за фейки про ВС РФ

Московские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки и политолога Янины Соколовской, ее обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных Силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В ее квартире проходят обыски.

Соколовской предъявлены обвинения по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). По данным следствия, она с марта по май 2022 года публиковала фейки про Российскую армию в Telegram-канале под видом достоверных сообщений.

Противоправную деятельность журналистки выявили следователи СКР и сотрудники центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Москве.

