Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 26 июля 2023Силовые структуры

В Москве завели дело на украинскую журналистку Соколовскую за фейки про ВС РФ

СКР возбудил уголовное дело против украинской журналистки Соколовской за фейки про ВС РФ
Янина Соколовская

Янина Соколовская. Фото: Владислав Золотарь / Wikimedia

Московские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки и политолога Янины Соколовской, ее обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных Силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В ее квартире проходят обыски.

Соколовской предъявлены обвинения по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). По данным следствия, она с марта по май 2022 года публиковала фейки про Российскую армию в Telegram-канале под видом достоверных сообщений.

Противоправную деятельность журналистки выявили следователи СКР и сотрудники центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве завели дело на украинскую журналистку Соколовскую за фейки про ВС РФ

    Зеленский заявил об усилении системы ПВО

    Раскрыты пять действенных способов предотвратить появление морщин

    Ханна показала фигуру в купальнике через пять месяцев после родов

    МИД России обвинил ЮНЕСКО в превышении полномочий

    В российском регионе задумались о запрете брака без теста на ВИЧ и наркотики

    Пара вломилась в дом соседки и занялась сексом

    Россиянина осудили на 22 года за теракт на железной дороге по заданию Украины

    Стали известны подробности обыска в московской квартире журналистки Соколовской

    Россиянин отсудил у «АвтоВАЗа» деньги за бракованную машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости