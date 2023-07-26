В Москве завели дело на украинскую журналистку Соколовскую за фейки про ВС РФ
Московские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки и политолога Янины Соколовской, ее обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных Силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).
В ее квартире проходят обыски.
Соколовской предъявлены обвинения по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). По данным следствия, она с марта по май 2022 года публиковала фейки про Российскую армию в Telegram-канале под видом достоверных сообщений.
Противоправную деятельность журналистки выявили следователи СКР и сотрудники центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Москве.