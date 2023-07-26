Возле Ключевского вулкана на Камчатке установили «Модуль жизни» для туристов

На высоте 2,7 тысячи метров у Ключевского вулкана на Камчатке установили горный модуль для туристов. Об этом в среду, 26 июля, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, его слова приводит «Интерфакс».

«Этот горный дом уже называют модулем жизни: он позволит спасать людей, попавших в экстремальные погодные условия в Ключевском природном парке», — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что «модуль жизни» оборудован койками, печью, а также памятками о том, как действовать в случае происшествий, в частности, куда звонить и какие данные необходимо называть в первую очередь.

Отмечается, что инициатором проекта стал известный камчатский альпинист и путешественник Александр Биченко.

Ранее в июле в Петропавловске-Камчатском прошла выставка главного художника журнала «Крокодил» Владимира Мочалова.

