Взрыв газозаправочной станции в Казахстане попал на видео

Появилось видео взрыва газостанции в казахстанском Экибастузе, рядом стояли местные жители

Видео взрыва газозаправочной станции в городе Экибастуз Казахстана показал Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

На опубликованных кадрах видно, как рядом с местом возгорания стоят две пожарные машины, а чуть поодаль — наблюдающие за происходящим местные жители. Затем следует мощный взрыв, столб пламени поднимается вверх.

В апреле 2023 года в казахстанском городе Жанаозен после взрыва газового баллона обрушился подъезд жилого дома. Инцидент произошел ночью в 12-квартирном двухэтажном доме.

