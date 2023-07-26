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13:25, 26 июля 2023Бывший СССР

Взрыв газозаправочной станции в Казахстане попал на видео

Появилось видео взрыва газостанции в казахстанском Экибастузе, рядом стояли местные жители

Видео взрыва газозаправочной станции в городе Экибастуз Казахстана показал Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

На опубликованных кадрах видно, как рядом с местом возгорания стоят две пожарные машины, а чуть поодаль — наблюдающие за происходящим местные жители. Затем следует мощный взрыв, столб пламени поднимается вверх.

В апреле 2023 года в казахстанском городе Жанаозен после взрыва газового баллона обрушился подъезд жилого дома. Инцидент произошел ночью в 12-квартирном двухэтажном доме.

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    Алевтина Запольская
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