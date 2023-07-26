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15:49, 26 июля 2023Наука и техника

Названа главная угроза для ВСУ при контрнаступлении

SVT: Российский БПЛА «Ланцет» стал серьезной проблемой для ВСУ из-за своей неуязвимости
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции, стали главной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель издания SVT Эрик Нурдберг, передает РИА Новости.

«Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления», — отметил он.

Нурдберг уточнил, что барражирующие боеприпасы позволяют наносить удары вглубь контролируемой противником территории, поражая ракетные комплексы и радиолокационные станции. Он добавил, что Киев не обладает средствами противовоздушной обороны (ПВО), которые могли бы сбивать такие беспилотники.

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Ранее в июле командующий оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад» Алексей Дикий рассказал, что «Ланцет» показал эффективность 96 процентов.

В этом же месяце главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщил, что использование контейнера для запуска сразу нескольких «Ланцетов» позволит выводить из строя системы ПВО.

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    Даниил Иринин
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